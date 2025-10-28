В Ростове на 9 лет колонии осудили бывшего представителя Росгвардии

— Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд согласился с позицией прокуратуры. Подсудимому назначили 9 лет колонии строгого режима, а также на пять лет запретили занимать определенные должности. Кроме этого, взыскана сумма полученной взятки, — уточнили в ведомстве.