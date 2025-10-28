Ричмонд
В Ростове на 9 лет колонии осудили бывшего представителя Росгвардии

На Дону вынесли приговор бывшему врио начальника управления материального обеспечения Росгвардии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области осудили бывшего врио начальника управления материального обеспечения Федеральной службы войск национальной гвардии России. Приговор вынесли по обвинению в вымогательстве и получении особо крупной взятки, сообщает Главная военная прокуратура.

— Ростовский-на-Дону гарнизонный военный суд согласился с позицией прокуратуры. Подсудимому назначили 9 лет колонии строгого режима, а также на пять лет запретили занимать определенные должности. Кроме этого, взыскана сумма полученной взятки, — уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в период с августа 2023 по июль 2024 года генерал-майора запаса, пользуясь служебным положением, получил через посредников взятку в 140 млн рублей. Деньги поступили от руководства коммерческой организации, исполнявшей крупный госконтракт на поставку быстровозводимых зданий для нужд ведомства.

Предварительно, представитель Росгвардии обещал генеральному директору строительной компании покровительство в обмен на деньги. В частности, исполнитель мог рассчитывать на «беспрепятственное авансирование и быструю приемку продукции, а также на освобождение от штрафных санкций».

В ином случае предполагалось, что при оплате и приемке работ будут проблемы. Еще одной мерой давления была угроза о внесении фирмы в реестр недобросовестных поставщиков.

Добавим, уголовные дела в отношении посредников, передавших деньги, продолжают рассматриваться в суде. Тот, кто дал взятку, освобожден от ответственности.

