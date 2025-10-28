Ричмонд
Ученическое самоуправление внедрили уже в 357 школах Тверской области

Это способствует вовлечению детей в решение актуальных для своих образовательных организаций вопросов.

Практику, когда ученики сами участвуют в жизни школ, внедрили уже 357 учреждений Тверской области, сообщили в аппарате правительства региона. Это способствует вовлечению детей и подростков в решение актуальных для своих образовательных организаций вопросов, что отвечает задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Органы ученического самоуправления формируются из активных учеников с 5-го по 11-й класс, которые заинтересованы в развитии своей школы. Также есть советы, в которые входят представители от каждого класса.

Последняя неделя выборов лидеров школьных активов прошла в регионе с 20 по 24 октября. В это время кандидаты на пост руководителей проводили агитационные мероприятия, встречались со своими избирателями и представляли презентационные ролики. В итоге победу одержали учащиеся 8−11-х классов, набравшие наибольшее количество голосов.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.