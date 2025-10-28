Адвокат назвала белорусам случаи, когда магазин может отказать в возврате одежды

Адвокат уточнила, что магазин может отказать в возврате или обмене одежды в случае, если товар был в употреблении, не сохранены его потребительские свойства. Также могут отказать и в случае, если нет доказательств покупки товара у конкретного продавца. Мария Макеева добавляет: при возврате или обмене товара белорусам необходимо его вернуть в потребительской упаковке, если он в ней был продан.