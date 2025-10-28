В Заводоуковске Тюменской области прошел молодежный форум «Союз»

Для участников была организована игра «Предпринимай», которая познакомила их с основами ведения своего дела. Они научились выбирать и проверять бизнес-модель, рассчитывать бюджет проекта, определять срок окупаемости, разрабатывать эффективную стратегию и защищать идеи перед экспертами. Ведущим выступил Сергей Васюков, директор учебного центра Торгово-промышленной палаты Тюменской области.