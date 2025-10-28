В Заводоуковске Тюменской области прошел молодежный форум «Союз»

Окружной молодежный форум «Союз» состоялся 24−25 октября в городе Заводоуковске Тюменской области, сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства. Мероприятие прошло в соответствии с целями национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Форум состоялся на базе лагеря им. Гагарина. Организаторами выступили Движение первых Тюменской области и центр «Мой бизнес». В событии приняли участие активисты сообщества, а также инициативные молодые люди.
Для участников была организована игра «Предпринимай», которая познакомила их с основами ведения своего дела. Они научились выбирать и проверять бизнес-модель, рассчитывать бюджет проекта, определять срок окупаемости, разрабатывать эффективную стратегию и защищать идеи перед экспертами. Ведущим выступил Сергей Васюков, директор учебного центра Торгово-промышленной палаты Тюменской области.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.