На карте Беларуси появился новый населенный пункт с красивым названием

Вместе с тем, в ведомстве рассказали и о населенных пунктах, которые исчезли с карты нашей страны. В Верхнедвинском районе больше нет деревень Важаны и Заломы, в Узденском — деревни Малая Дещенка. С карты Чечерского района пропали поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино.
Кроме того, упразднены два сельсовета. В Малоритском районе Ореховский сельсовет перешел под «крыло» Олтушского, в Столинском районе Радчицкий вошел в состав Федоровского.
Также прекратил существование остановочный пункт «Разлоги» на линии железной дороги Крулевщизна — Лынтупы, размещавшийся в Поставском районе.