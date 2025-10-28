Ричмонд
На карте Беларуси появился новый населенный пункт с красивым названием

В Витебской области зарегистрирован новый населенный пункт — хутор Изумрудный. Он находится на территории Глубокского района рядом с озером Плисса и одноименным детским оздоровительным лагерем. Об этом сообщили в Государственном комитете по имуществу.

Вместе с тем, в ведомстве рассказали и о населенных пунктах, которые исчезли с карты нашей страны. В Верхнедвинском районе больше нет деревень Важаны и Заломы, в Узденском — деревни Малая Дещенка. С карты Чечерского района пропали поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино.

Кроме того, упразднены два сельсовета. В Малоритском районе Ореховский сельсовет перешел под «крыло» Олтушского, в Столинском районе Радчицкий вошел в состав Федоровского.

Также прекратил существование остановочный пункт «Разлоги» на линии железной дороги Крулевщизна — Лынтупы, размещавшийся в Поставском районе.