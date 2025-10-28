На карте Беларуси появился новый населенный пункт с красивым названием

Вместе с тем, в ведомстве рассказали и о населенных пунктах, которые исчезли с карты нашей страны. В Верхнедвинском районе больше нет деревень Важаны и Заломы, в Узденском — деревни Малая Дещенка. С карты Чечерского района пропали поселки Алексеевка, Безбожник, Заручье и Калинино.