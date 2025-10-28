В Волгодонске Ростовской области прошла конференция по ядерной энергетике

На конференции обсуждали обеспечение безопасной работы АЭС, их строительство и ремонт. Также там разобрали вопросы цифровых технологий в атомной энергетике и провели постерную сессию студенческих научных работ, где будущие специалисты представили свои доклады. Кроме того, на мероприятии прошел круглый стол, посвященный обеспечению рабочей силой предприятий атомной отрасли для реализации стратегии «Росатома» до 2030 года.