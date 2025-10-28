В Волгодонске Ростовской области прошла конференция по ядерной энергетике

Международная научно-практическая конференция «Безопасность ядерной энергетики» состоялась 23 октября в Волгодонске в соответствии с задачами нацпроекта «Новые атомные и энергетические технологии». Об этом сообщили в Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области.
Мероприятие состоялось на площадке Волгодонского инженерно-технического института НИЯУ МИФИ. На конференции присутствовали более 300 участников из разных городов России и других стран. На церемонии открытия вручили медали «80 лет атомной отрасли России» представителям научного и образовательного сообщества Волгодонска.
На конференции обсуждали обеспечение безопасной работы АЭС, их строительство и ремонт. Также там разобрали вопросы цифровых технологий в атомной энергетике и провели постерную сессию студенческих научных работ, где будущие специалисты представили свои доклады. Кроме того, на мероприятии прошел круглый стол, посвященный обеспечению рабочей силой предприятий атомной отрасли для реализации стратегии «Росатома» до 2030 года.
Нацпроект «Новые атомные и энергетические технологии» поможет России стать мировым лидером в атомной и новой энергетике, достичь технологического суверенитета и энергетической безопасности, чтобы у каждого жителя страны дома были свет, тепло и доступная энергия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.