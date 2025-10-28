Ричмонд
В Ярославле открылись 2 модельные библиотеки

В учреждения приобрели новую мебель, специальное оборудование и книги.

Модельные библиотеки для детей и взрослых открылись в Дзержинском районе Ярославля по национальному проекту «Семья», сообщили в министерстве культуры области.

«В Центральной детской библиотеке имени Ярослава Мудрого расширены зоны для чтения и проведения мероприятий, закуплены новая мебель, специальное оборудование и книги. Благодаря проекту “Фиджитал-краеведение. Yar” юные посетители изучают историю с помощью иммерсивных и виртуальных технологий», — рассказал губернатор Ярославской области Михаил Евраев. После обновления зона для пользователей увеличилась на 100 квадратных метров.

В библиотеке-филиале № 8 имени Константина Бальмонта также создали современную среду. В учреждение приобрели новые книги, персональные компьютеры, интерактивный сенсорный стол, проектор с экраном, телевизор и игровую приставку.

Обе библиотеки находятся в одном здании на улице Труфанова, 17, корпус 2. В процессе модернизации специалисты капитально отремонтировали фасад, главный и запасной выходы, а также заменили окна.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.