74 человека погибли на дорогах в Башкирии: всему виной пьяные водители

В Башкирии в пьяных ДТП погибли 74 человека.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии за девять месяцев 2025 года зарегистрировали 238 дорожно-транспортных происшествий, произошедших по вине нетрезвых водителей. В таких авариях погибли 74 и пострадали 275 человек. Данные во время круглого стола в информационном агентстве «Башинформ» привел глава региональной Госавтоинспекции Владимир Севастьянов.

По словам руководителя ведомства, каждая четвертая авария с тяжелыми последствиями в республике происходит с участием водителей в состоянии опьянения. Всего с начала года на дорогах Башкирии выявлено 12 628 водителей с признаками опьянения, 1298 из них сели за руль повторно.

Севастьянов отметил, что действенной мерой в борьбе с пьянством за рулем остаются сплошные проверки и еженедельные профилактические рейды. Также значительную помощь оказывают сообщения от неравнодушных граждан, поступающие через горячую линию и чат-боты. По словам главы ГАИ, эти сигналы позволили предотвратить гибель около 200 человек.

