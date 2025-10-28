74 человека погибли на дорогах в Башкирии: всему виной пьяные водители

По словам руководителя ведомства, каждая четвертая авария с тяжелыми последствиями в республике происходит с участием водителей в состоянии опьянения. Всего с начала года на дорогах Башкирии выявлено 12 628 водителей с признаками опьянения, 1298 из них сели за руль повторно.