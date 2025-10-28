Ричмонд
Законность закрытия ипподрома в Ростове проверит прокуратура

Генеральная прокуратура России поручила прокурору Ростовской области провести проверку законности приватизации и последующего закрытия Ростовского ипподрома.

Источник: Городской репортер

Об этом сообщает «Эксперт Юг». Соответствующее поручение было направлено в ответ на запрос депутата Госдумы Евгения Бессонова, поступивший после коллективного обращения инициативной группы «Конники Дона». В документе сообщается, что прокурору региона поручено организовать проверку и проинформировать заявителей о её результатах. Исполнение поручения находится на контроле Генпрокуратуры. Конники в своем обращении просили проверить правомерность перехода ипподрома в собственность ООО «Агросоюз Юг Руси» и последующей продажи, а также законность полного закрытия объекта до открытия нового. 9 октября администрация ипподрома уведомила коневладельцев о прекращении деятельности и необходимости вывезти лошадей до 28 ноября.

Напомним, что в 2024 году территорию ипподрома приобрел депутат Заксобрания Краснодарского края Борис Юнанов, возглавляющий холдинг «Элиас Групп», в который входит застройщик «Неометрия». Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь ранее подтвердил закрытие ипподрома, отметив, что объект находится в частной собственности, но власти могут не допустить «безликой многоэтажной застройки» на его территории.

Ранее мы писали, что ростовские конники создали петицию для сохранения скаковых лошадей и ипподрома.

