В Минтруде назвали число самозанятых, получающих пенсии

Для получения страховой пенсии по старости нужно заработать трудовой стаж не менее 15 лет и 30 пенсионных баллов. Если самозанятый не отвечает этим требованиям, ему будут платить только социальную пенсию. Она меньше страховой и назначают ее позже — женщинам в 65 лет, а мужчинам — в 70.