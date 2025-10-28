Студентка Омского политеха получила грант на создание полезных сладостей

Вместе со своим научным руководителем студентка разрабатывает кондитерские изделия, такие как маршмеллоу, пастила, мармелад, насыщенные жизненно важными веществами растительного и микробиологического происхождения. Для этого используется сине-зеленая нитчатая микроводоросль Limnospira Fusiformis. Привычные сладости в трансформированном виде сохраняют свой вкус, запах и текстуру, но их пищевая и биологическая ценность повышается. В результате такие десерты помогают компенсировать дефицит витаминов, антиоксидантов и белков, поддерживают иммунитет, способствуют профилактике различных заболеваний, связанных с несбалансированным питанием.