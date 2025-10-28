Студентка Омского политеха получила грант на создание полезных сладостей

Студентка художественно-технологического факультета Омского государственного технического университета (ОмГТУ) Анастасия Полякова создает кондитерские изделия на основе микроводоросли, которая обладает множеством полезных веществ, сохраняя вкус десерта. Проект победил в конкурсе «Студенческий стартап», проводимом при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в вузе.
Анастасия получила грант на развитие своей идеи. На него она закупит оборудование и необходимые реактивы, также средства пойдут на подготовку лабораторных образцов, оформление патентной документации, проведение маркетинговых мероприятий. Кроме того, она нацелена на создание производства и коммерциализацию продукции.
Вместе со своим научным руководителем студентка разрабатывает кондитерские изделия, такие как маршмеллоу, пастила, мармелад, насыщенные жизненно важными веществами растительного и микробиологического происхождения. Для этого используется сине-зеленая нитчатая микроводоросль Limnospira Fusiformis. Привычные сладости в трансформированном виде сохраняют свой вкус, запах и текстуру, но их пищевая и биологическая ценность повышается. В результате такие десерты помогают компенсировать дефицит витаминов, антиоксидантов и белков, поддерживают иммунитет, способствуют профилактике различных заболеваний, связанных с несбалансированным питанием.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.