В ТУСУРе к 2027 г. создадут цифровую систему энергоснабжения новых космических аппаратов

В НИИ КТ ТУСУРа отмечают, что более чем десятилетний опыт разработки СЭС для космических аппаратов лег в основу новой работы. Особый акцент сделан на малые аппараты, функционирующие на низких орбитах высотой 300−500 км: для них критичен удельно-массовый показатель, позволяющий повысить долю полезной нагрузки и снизить стоимость вывода, поэтому перед разработчиками поставлена задача создать надежное и легкое устройство. «Применяемые нами подходы позволили изменить всю структуру СЭС. В частности, применение 3-портовых структур преобразователей позволяет обеспечить преобразование энергии как солнечных, так и аккумуляторных батарей одним преобразователем, что существенно экономит массу прибора», — отметил Сухоруков.