В Екатеринбурге открыли две новые спортплощадки

Напомним, проект «Спорт в каждый двор» был инициирован депутатами думы Екатеринбурга в 2019 году и направлен на создание комфортных условий для занятий спортом во дворах. Как рассказал депутат Тимофей Жуков, при выборе мест для будущих спортплощадок власти и депутаты опираются на несколько критериев. В частности, запросы местных жителей, наличие земли в муниципальной собственности и отсутствие на участке построек. Реализация одного проекта в последние годы оценивается в 8−10 млн руб. За все время существования инициативы в Екатеринбурге было построено и отремонтировано более 50 спортивных площадок.