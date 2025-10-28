В Фонде капремонта Ростовской области ответили на самые частые вопросы от собственников

У собственников квартир в многоквартирных домах возникают самые разные вопросы о проведении капитального ремонта и порядке его организации. Представители Фонда капремонта ответили на самые частые.
Что представляет собой региональная программа капитального ремонта и как узнать, когда отремонтируют мой дом?
В Региональную программу включаются все многоквартирные дома (МКД), за исключением признанных аварийными или подлежащими сносу, а также имеющих малое количество квартир (менее пяти). Региональная программа в Ростовской области утверждена на срок до 2049 года.
Почему мы не ремонтируем все и сразу?
Очередность проведения капитального ремонта в региональной программе определяется отдельно в отношении следующих видов работ по капитальному ремонту:
— крыша;
— фасад, подвальные помещения, фундамент;
— внутридомовые инженерные систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;
— лифтовое оборудование.
Когда планируется ремонт, и что именно будут делать?
Региональная программа содержит перечень работ по капитальному ремонту каждого МКД (конструктивных элементов / систем), а также плановый год начала капитального ремонта.
Для реализации региональной программы утверждается краткосрочный план — перечень работ на ближайшие три года, где указаны сроки и виды ремонта.
Можно ли изменить сроки ремонта?
Установленный региональной программой срок капитального ремонта может быть перенесен жителями на более поздний (ранний) период при наличии соответствующего решения общего собрания собственников. Подробнее о внесении изменений в Постановление по ссылке (сделать гипер-ссылку на опубликованную статью).
Как формируется фонд капремонта:
— На счёте регионального оператора (в «общем котле»).
— На специальном счете.
Что такое «общий котел»?
Общий котёл объединяет взносы собственников разных домов для ремонта МКД.
Что такое специальный счет?
Специальный счет — это способ формирования фонда для конкретного МКД, где жильцы самостоятельно аккумулируют взносы и организуют проведение ремонта. Важно помнить, что специальный счёт — это большая ответственность и требует единства и согласия всех собственников дома.
Оплата взносов на капремонт обязательна для всех собственников (статья 169 Жилищного Кодекса).
Содержание дома до проведения капремонта и текущий ремонт — это обязанность управляющей компании (УК).