В Фонде капремонта Ростовской области ответили на самые частые вопросы от собственников

Разъяснения касаются реализации Региональный программы.

Источник: Комсомольская правда

У собственников квартир в многоквартирных домах возникают самые разные вопросы о проведении капитального ремонта и порядке его организации. Представители Фонда капремонта ответили на самые частые.

Что представляет собой региональная программа капитального ремонта и как узнать, когда отремонтируют мой дом?

В Региональную программу включаются все многоквартирные дома (МКД), за исключением признанных аварийными или подлежащими сносу, а также имеющих малое количество квартир (менее пяти). Региональная программа в Ростовской области утверждена на срок до 2049 года.

Почему мы не ремонтируем все и сразу?

Очередность проведения капитального ремонта в региональной программе определяется отдельно в отношении следующих видов работ по капитальному ремонту:

— крыша;

— фасад, подвальные помещения, фундамент;

— внутридомовые инженерные систем электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения;

— лифтовое оборудование.

Когда планируется ремонт, и что именно будут делать?

Региональная программа содержит перечень работ по капитальному ремонту каждого МКД (конструктивных элементов / систем), а также плановый год начала капитального ремонта.

Для реализации региональной программы утверждается краткосрочный план — перечень работ на ближайшие три года, где указаны сроки и виды ремонта.

Можно ли изменить сроки ремонта?

Установленный региональной программой срок капитального ремонта может быть перенесен жителями на более поздний (ранний) период при наличии соответствующего решения общего собрания собственников. Подробнее о внесении изменений в Постановление по ссылке (сделать гипер-ссылку на опубликованную статью).

Как формируется фонд капремонта:

— На счёте регионального оператора (в «общем котле»).

— На специальном счете.

Что такое «общий котел»?

Общий котёл объединяет взносы собственников разных домов для ремонта МКД.

Что такое специальный счет?

Специальный счет — это способ формирования фонда для конкретного МКД, где жильцы самостоятельно аккумулируют взносы и организуют проведение ремонта. Важно помнить, что специальный счёт — это большая ответственность и требует единства и согласия всех собственников дома.

Оплата взносов на капремонт обязательна для всех собственников (статья 169 Жилищного Кодекса).

Содержание дома до проведения капремонта и текущий ремонт — это обязанность управляющей компании (УК).