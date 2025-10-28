В Волгоградском планетарии свою программу представит пензенский эксперт

Кроме того, с 1 по 9 ноября в Пензенском планетарии состоятся Дни Волгоградского планетария. На куполе учреждения будет показана программа «Космическая котовасия. ЭРА СВЕТА». Этот проект стал ответным шагом в ходе укрепления профессиональных и творческих связей между культурными организациями двух регионов.