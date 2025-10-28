В Волгоградском планетарии свою программу представит пензенский эксперт

Серия эксклюзивных программ научного сотрудника Пензенского планетария будет представлена в ноябре в Волгоградском планетарии. Посетить его можно будет по Пушкинской карте, которая доступна по нацпроекту «Семья», сообщили в центре информационного и материально-технического обеспечения Волгоградской области.
Волгоградские зрители 6 и 7 ноября смогут познакомиться с тремя авторскими программами пензенского лектора. На лекция «Астрономия Древнего Египта» расскажут о тайнах звездного неба через призму древней цивилизации. Программа «Наша спутница Луна» посвящена загадкам единственного естественного спутника Земли. Последняя программа «Ледяные миры Урана» позволит совершить виртуальное путешествие к самой холодной планете Солнечной системы.
Кроме того, с 1 по 9 ноября в Пензенском планетарии состоятся Дни Волгоградского планетария. На куполе учреждения будет показана программа «Космическая котовасия. ЭРА СВЕТА». Этот проект стал ответным шагом в ходе укрепления профессиональных и творческих связей между культурными организациями двух регионов.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.