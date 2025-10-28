В Госдуму внесли проект об освобождении детей мигрантов от тестирования

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, которым предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка при поступлении в школу детей иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Инициаторами проекта выступили депутаты ГД от КПРФ Сергей Обухов, Михаил Матвеев и Олег Михайлов.
Авторы проекта отмечают, что процедура прохождения обязательного тестирования на уровень владения русским языком детьми иностранных граждан и лиц без гражданства, для которых русский язык является единственным родным языком и которые культурно близки к России, в том числе репатриантов, не имеет практического смысла.
«В этой связи проектом федерального закона предлагается освободить от прохождения тестирования на знание русского языка детей, иностранных граждан, для которых русский язык является родным языком», — сказано в пояснительной записке к проекту.
В документах отмечается, что порядок освобождения от такого тестирования детей иностранных граждан на знание русского языка будет определяться министерством просвещения РФ.