В Санкт-Петербурге отремонтировали проспект Энергетиков и улицу Коммуны

Ремонт проспекта Энергетиков и улицы Коммуны в Санкт-Петербурге завершен, сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
На проспекте Энергетиков отремонтировали участок длиной 2,5 км — от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. Здесь уложили около 75 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части и тротуарах, нанесли разметку и заново благоустроили территорию. Проспект является одной из ключевых магистралей Красногвардейского района. Он обеспечивает доступ к промышленным зонам, а также к школам и детским садам.
Также завершилось обновление участка улицы Коммуны от Хасанской улицы до Рябовского шоссе протяженностью 3,2 км. Здесь специалисты уложили более 77 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части и тротуарах. Общая площадь укладки нового покрытия на двух отрезках составила около 153 тыс. кв. м.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.