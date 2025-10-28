В Санкт-Петербурге отремонтировали проспект Энергетиков и улицу Коммуны

На проспекте Энергетиков отремонтировали участок длиной 2,5 км — от Уткина переулка до Большой Пороховской улицы. Здесь уложили около 75 тыс. кв. м нового асфальта на проезжей части и тротуарах, нанесли разметку и заново благоустроили территорию. Проспект является одной из ключевых магистралей Красногвардейского района. Он обеспечивает доступ к промышленным зонам, а также к школам и детским садам.