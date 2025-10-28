Опубликована программа ко Дню народного единства в Нижнем Новгороде

День народного единства отметят в парках и учреждениях культуры Нижнего Новгорода. Во вторник, 4 ноября, там пройдут концерты, интерактивные программы, экскурсии, выставки и кинопоказы, рассказали в мэрии.
На одной из праздничных площадок выступит нижегородский ансамбль народной песни и танца «Любава». Подробнее об этом расскажут позднее. Также во всех городских музеях пройдет День открытых дверей.
В «Парке Победы» нижегородцы смогут посетить выставку оружия и экскурсию по территории парка.
В музее-квартире А. М. Горького пройдет тематический час на выставке «Горький с Чеховым: сцены из жизни», во время которого покажут художественные работы внучатого племянника А. Чехова, художника Сергея Чехова.
В «Домике Каширина» проведут музейный урок «Память народа в лицах» по сохранению семейных фотоальбомов на примере фотоматериалов фондового собрания Государственного музея А. М. Горького.
В музее «Щелоковский хутор» также пройдет исторический интерактив «Земство на пути прогресса», в котором участники смогут примерить на себя роли представителей разных сословий на земском собрании, выступив в защиту или воспрепятствовав веяниям прогрессивной эпохи Александра II.
«Перед началом игры гостей музея ждёт увлекательная лекция, погружающая в атмосферу второй половины XIX века. Они узнают о сословиях российского общества той эпохи и их взаимодействии», — рассказали в музее.
В музее А. Сахарова можно будет посетить экскурсию и выставку «Ускользающая красота. Сделаны в СССР», в которой представлены фотографии города Горького 60−80-х годов.
В общественно-досуговом центре «Смена» пройдет традиционный кинофестиваль «Мы вместе». Там можно будет увидеть отечественные киноновинки.
В парке «Швейцария» также запланирована праздничная программа 4 ноября. В «Территории эмоций» для семей проведут мастер-классы по росписи подсвечников «Домашний очаг», семейную арт-терапию «Единство в красках. Семейный герб — наследие и ценности».
«Мероприятия пройдут в домах культуры, досуговых центрах и библиотеках всех районов города. В детских музыкальных школах и школах искусств состоятся концерты, посвященные празднику, ученики и творческие коллективы школ примут участие в мероприятиях на городских и районных площадках», — рассказали в департаменте культуры мэрии.
Напомним, что нижегородцам предстоит трудиться на этой неделе с 27 октября по 1 ноября. Продолжительная рабочая неделя связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября, из-за празднования Дня народного единства.
6+
