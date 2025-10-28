Калининградцев попросили не пугаться, если в среду по трубам одной из теплостанций пустят чёрный дым

«С 10:00 до 12:00 кратковременно будут запущены котлы на резервном топливе на нашей крупнейшей станции “Северная”. В связи с этим в указанный период цвет продуктов горения, выделяемых тепловой станцией, может измениться на более темный. Возможно присутствие и соответствующего запаха», — говорится в сообщении.