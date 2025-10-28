Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградцев попросили не пугаться, если в среду по трубам одной из теплостанций пустят чёрный дым

Испытания на «Северной» пройдут с 10:00 до 12:00.

Источник: МП «Калининградтеплосеть»

Калининградцев попросили не пугаться, если в среду, 29 октября, из труб станции «Северная» повалит чёрный дым. Об этом сообщает пресс-служба МП «Калининградтеплосеть».

«С 10:00 до 12:00 кратковременно будут запущены котлы на резервном топливе на нашей крупнейшей станции “Северная”. В связи с этим в указанный период цвет продуктов горения, выделяемых тепловой станцией, может измениться на более темный. Возможно присутствие и соответствующего запаха», — говорится в сообщении.

Ежегодные испытания проводятся в штатном режиме. Они позволяют убедиться в исправности резервного оборудования, которое рассчитано на работу только при возникновении ЧП. Следующие испытания запланированы на 6 ноября. Котлы на мазуте запустят на РТС «Балтийская».

В центре Калининграда закончили масштабный ремонт теплосетей. По прогнозам, аварий зимой должно быть меньше.