Калининградцев попросили не пугаться, если в среду по трубам одной из теплостанций пустят чёрный дым

Калининградцев попросили не пугаться, если в среду, 29 октября, из труб станции «Северная» повалит чёрный дым. Об этом сообщает пресс-служба МП «Калининградтеплосеть».
«С 10:00 до 12:00 кратковременно будут запущены котлы на резервном топливе на нашей крупнейшей станции “Северная”. В связи с этим в указанный период цвет продуктов горения, выделяемых тепловой станцией, может измениться на более темный. Возможно присутствие и соответствующего запаха», — говорится в сообщении.
Ежегодные испытания проводятся в штатном режиме. Они позволяют убедиться в исправности резервного оборудования, которое рассчитано на работу только при возникновении ЧП. Следующие испытания запланированы на 6 ноября. Котлы на мазуте запустят на РТС «Балтийская».
В центре Калининграда закончили масштабный ремонт теплосетей. По прогнозам, аварий зимой должно быть меньше.