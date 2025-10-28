Медведев оценил работу волонтеров в Курской области

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Волонтеры работают в приграничных районах Курской области зачастую с риском для жизни, их труд заслуживает самой высокой оценки, заявил зампред Совбеза РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев.
Медведев посетил Курскую область, где побывал в центре помощи курянам, и пообщался с активистами волонтерского лагеря «Курский рубеж».
«Всё, что вы делали и делаете зачастую с риском для жизни и в очень трудных ситуациях, заслуживает самой высокой оценки», — подчеркнул председатель «Единой России» на встрече с волонтерами.
