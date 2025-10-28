Ричмонд
В азовской школе детей разделили по категориям в столовой

В школе № 11 города Азова произошел инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс.

Источник: тг-канал Don Mash

Об этом сообщает телеграм-канал Don mash. В школьной столовой были обнаружены столы с табличками «Малоимущие» и «СВО», при этом дети получали разное по качеству питание. Факт разделения учащихся по социальному признаку был решительно осужден.

Как написал в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, подобные действия являются грубейшей дискриминацией, унижающей достоинство детей и провоцирующей травлю в школьной среде. По результатам оперативного реагирования директору школы был объявлен выговор. Также поручено провести проверку деятельности подрядчика, осуществляющего поставку питания в учебное заведение. Прокуратура начала собственную проверку инцидента. Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено усилить контроль за организацией школьного питания во всем регионе с обязательным привлечением родительского сообщества. Особый акцент сделан на необходимости обеспечения равных условий для всех детей без исключения.

«Школа — это территория уважения и равных возможностей. Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку», — отметил Слюсарь.

