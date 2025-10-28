В азовской школе детей разделили по категориям в столовой

Как написал в телеграм-канале глава региона Юрий Слюсарь, подобные действия являются грубейшей дискриминацией, унижающей достоинство детей и провоцирующей травлю в школьной среде. По результатам оперативного реагирования директору школы был объявлен выговор. Также поручено провести проверку деятельности подрядчика, осуществляющего поставку питания в учебное заведение. Прокуратура начала собственную проверку инцидента. Заместителю губернатора Андрею Фатееву поручено усилить контроль за организацией школьного питания во всем регионе с обязательным привлечением родительского сообщества. Особый акцент сделан на необходимости обеспечения равных условий для всех детей без исключения.