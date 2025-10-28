Ученые Омского политеха получили грант на разработку биопринтера

В ближайших планах — создать прототип биопринтера и протестировать его работу. Ученые уже провели переговоры с рядом образовательных учреждений Омска и Москвы, в которых можно будет протестировать оборудование. Они намерены также заключить партнерские соглашения с отложенной поставкой первых экземпляров. В перспективе создатели планируют наладить серийное производство доступных биопринтеров для школ, колледжей и вузов, а в дальнейшем сделать упор на разработку устройств для промышленных предприятий и научных учреждений.