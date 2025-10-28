Ученые Омского политеха получили грант на разработку биопринтера

Ученые Омского государственного технического университета придумали биопринтер, на котором можно будет печатать конструкции с использованием живых клеток. На эту разработку выделили грант при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в вузе.
На принтере можно будет изготавливать биоразлагаемые медицинские повязки, хрящевые ткани и многое другое. Такое изобретение поможет наладить производство искусственных тканей и инновационных медицинских инструментов. Средства гранта покроют подготовку конструкторской и технической документации, изготовление функционального макета и приобретение всех необходимых электроустройств.
В ближайших планах — создать прототип биопринтера и протестировать его работу. Ученые уже провели переговоры с рядом образовательных учреждений Омска и Москвы, в которых можно будет протестировать оборудование. Они намерены также заключить партнерские соглашения с отложенной поставкой первых экземпляров. В перспективе создатели планируют наладить серийное производство доступных биопринтеров для школ, колледжей и вузов, а в дальнейшем сделать упор на разработку устройств для промышленных предприятий и научных учреждений.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.