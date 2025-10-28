Ричмонд
+9°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ученые Омского политеха получили грант на разработку биопринтера

Изобретение поможет наладить производство искусственных тканей.

Ученые Омского государственного технического университета придумали биопринтер, на котором можно будет печатать конструкции с использованием живых клеток. На эту разработку выделили грант при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в вузе.

На принтере можно будет изготавливать биоразлагаемые медицинские повязки, хрящевые ткани и многое другое. Такое изобретение поможет наладить производство искусственных тканей и инновационных медицинских инструментов. Средства гранта покроют подготовку конструкторской и технической документации, изготовление функционального макета и приобретение всех необходимых электроустройств.

В ближайших планах — создать прототип биопринтера и протестировать его работу. Ученые уже провели переговоры с рядом образовательных учреждений Омска и Москвы, в которых можно будет протестировать оборудование. Они намерены также заключить партнерские соглашения с отложенной поставкой первых экземпляров. В перспективе создатели планируют наладить серийное производство доступных биопринтеров для школ, колледжей и вузов, а в дальнейшем сделать упор на разработку устройств для промышленных предприятий и научных учреждений.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.