Губернатор Ростовской области высказался о табличках в столовой азовской школы

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь отреагировал на ситуацию в одной из школ, где на столах в столовой выставили таблички «Малоимущие» и «СВО». Инцидент произошел в Азове.
— Подобные действия — очевидная и грубейшая дискриминация. Сложно даже представить, насколько дискомфортно чувствовали себя ребята. Подобная маркировка не только унижает достоинство, но и провоцирует травлю, чего допускать категорически нельзя, — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Донской глава добавил, что каждый ребенок имеет право на равное отношение, а также на вкусное и здоровое питание, без каких-либо категорий. Организацию питания взяли на контроль, эту работу должны вести с участием родительского сообщества.
— Директору школы объявлен выговор. Дополнительно поручил разобраться с подрядчиком на предмет его адекватности и возможности работать с ним в дальнейшем, — сообщил Юрий Слюсарь.
Также с критикой по поводу разделения ребят в образовательном учреждении выступила глава Лиги безопасного Интернета Екатерина Мизулина.
Известно, что в произошедшем уже разбираются представители прокуратуры. После проверки рассмотрят вопрос о мерах реагирования.
