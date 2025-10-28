В школе № 7 города Лабытнанги пятиклассников посвятили в кадеты

Первый пожарно-спасательный кадетский класс открыли в школе № 7 города Лабытнанги Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствии с задачами национального проекта «Молодежь и дети». Церемонию посвящения прошли 24 пятиклассника, сообщили в городской администрации.
С этого учебного года ребята осваивают не только стандартную школьную программу, но и основы профессии спасателя. Специализированная программа обучения разработана педагогами школы совместно с сотрудниками МЧС.
«Ребятам предстоит освоить основы кадетского образования в России, аварийно-спасательное дело, правила безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций, строевую и огневую подготовку, оказание первой медицинской помощи и другие профильные курсы», — рассказал классный руководитель, победитель регионального конкурса «Учитель Ямала» Тимофей Логишев.
Все ученики пожарно-спасательного кадетского класса обеспечены двухразовым бесплатным питанием и полным комплектом парадной кадетской формы.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.