В Ульяновской области обучили специалистов по ультразвуковой диагностике

Курсы повышения квалификации для специалистов по ультразвуковой диагностике прошли около 90 сотрудников медицинских учреждений Ульяновской области. Их провели с 29 сентября по 20 октября в соответствии с нацпроектом «Новые технологии сбережения здоровья», сообщили в министерстве здравоохранения региона.
Все занятия были организованы в гибридном формате на базе Ульяновской областной детской клинической больницы. Рассматривались современные подходы к диагностике изменений в печени, поджелудочной железе и желчном пузыре, а также к исследованиям детских проблем с желудочно-кишечным трактом. В дистанционном формате слушатели изучили широкий спектр дисциплин, включая гинекологию, исследования сосудов, щитовидной железы, лимфатических узлов и многое другое.
Значимым событием этой программы стал визит заведующего кафедрой лучевой диагностики Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования, доктора медицинских наук, профессора Михаила Пыкова. Он прочитал цикл лекций, посвященных передовым методикам ультразвуковых исследований.
Благодаря комплексу мер нацпроекта «Новые технологии сбережения здоровья» медицинские исследования и разработки становятся эффективнее. Создаются условия для их использования на практике. Одна из основных целей — достижение технологического суверенитета в производстве лекарственных препаратов, продуктов тканевой инженерии и медицинских изделий. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.