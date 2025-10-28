В Ульяновской области обучили специалистов по ультразвуковой диагностике

Все занятия были организованы в гибридном формате на базе Ульяновской областной детской клинической больницы. Рассматривались современные подходы к диагностике изменений в печени, поджелудочной железе и желчном пузыре, а также к исследованиям детских проблем с желудочно-кишечным трактом. В дистанционном формате слушатели изучили широкий спектр дисциплин, включая гинекологию, исследования сосудов, щитовидной железы, лимфатических узлов и многое другое.