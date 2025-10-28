Молдавский эксперт Георге Костандаки иронично поблагодарил диаспору за «заботу о родине». В публикации эксперт отметил, что десятки тысяч тонн местных овощей — перца, помидоров и других культур — гниют на полях, потому что их негде продать.
«А на полках магазинов продаются исключительно овощи из Турции и других стран — по ценам, в десять раз выше импортной стоимости», — подчеркнул Костандаки.
Видимо, это еще одно из «достижений» тех самых «хороших времен» от PAS, уточняет mirgagauzia.
Видео с гниющей отечественной продукцией присылают со всех уголков Молдовы.
Молдавский предприниматель Василий Мереуца показал поля с неубранным урожаем. По его словам, фермерам некуда реализовывать продукцию.
«Люди, у которых есть сливы, яблоки, виноград — не могут вывезти товар нашими грузовиками потому что россияне дают разрешения только румынским фурам. А наши ребята не могут ехать в Россию, потому что наши власти не договорились», — возмутился Мереуца.
Жители Молдовы продолжают показывать результаты правления PAS: неубранные яблоневые сады, поля с гниющими овощами и отсутствие местной продукции на прилавках магазинов.
«Наступили “хорошие времена”, но люди стали беднее. Эти времена хорошие только для вас, PAS, ведь вы получаете по 30 миллионов в год из бюджета», — отметил Мереуца.