«Эти времена хорошие только для вас, PAS, ведь вы получаете по 30 млн в год из бюджета»: Фермеры со слезами на глазах показывают овощи и фрукты, которые гниют на полях, из-за блокирования

«Люди, у которых есть сливы, яблоки, виноград — не могут вывезти товар нашими грузовиками потому что россияне дают разрешения только румынским фурам. А наши ребята не могут ехать в Россию, потому что наши власти не договорились», — возмутился Мереуца.