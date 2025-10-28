Ричмонд
«Эти времена хорошие только для вас, PAS, ведь вы получаете по 30 млн в год из бюджета»: Фермеры со слезами на глазах показывают овощи и фрукты, которые гниют на полях, из-за блокирования

На полках магазинов продаются исключительно овощи из Турции и других стран [видео]

Источник: Комсомольская правда

Молдавский эксперт Георге Костандаки иронично поблагодарил диаспору за «заботу о родине». В публикации эксперт отметил, что десятки тысяч тонн местных овощей — перца, помидоров и других культур — гниют на полях, потому что их негде продать.

«А на полках магазинов продаются исключительно овощи из Турции и других стран — по ценам, в десять раз выше импортной стоимости», — подчеркнул Костандаки.

Видимо, это еще одно из «достижений» тех самых «хороших времен» от PAS, уточняет mirgagauzia.

Молдавский эксперт Георге Костандаки иронично поблагодарил диаспору за «заботу о родине». Фото: соцсети.

Видео с гниющей отечественной продукцией присылают со всех уголков Молдовы.

Молдавский предприниматель Василий Мереуца показал поля с неубранным урожаем. По его словам, фермерам некуда реализовывать продукцию.

«Люди, у которых есть сливы, яблоки, виноград — не могут вывезти товар нашими грузовиками потому что россияне дают разрешения только румынским фурам. А наши ребята не могут ехать в Россию, потому что наши власти не договорились», — возмутился Мереуца.

Жители Молдовы продолжают показывать результаты правления PAS: неубранные яблоневые сады, поля с гниющими овощами и отсутствие местной продукции на прилавках магазинов.

«Наступили “хорошие времена”, но люди стали беднее. Эти времена хорошие только для вас, PAS, ведь вы получаете по 30 миллионов в год из бюджета», — отметил Мереуца.