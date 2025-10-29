Власти Уфы приведут в порядок тротуары по проспекту Октября

Глава администрации Уфы Ратмир Мавлиев в своих соцсетях сообщил в планах преобразовать пешеходные зоны на тех участках проспекта Октября, где они пересекаются с парковками.
«Это неудобно и некомфортно для пешеходов. Наша амбициозная задача — грамотно распределить потоки, постепенно перейти на тротуарную плитку на всей улице, обеспечить единую сеть велодорожек. И обязательно высадить наши фирменные крупномерные липы, вернув их на историческую локацию, установить скамейки, урны», — изложил мэр свои планы.
Он напомнил, что в прошлом году по такому принципу отремонтировали участок проспекта от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. В текущем году ведётся благоустройство до ул. Шафиева. Полностью этот участок завершат весной и продолжат работу в этом направлении.
Ранее сообщали, что в следующем строительном сезоне также планируется ремонт проспекта Октября от пересечения с ул. 50-летия СССР до 50-летия Октября.