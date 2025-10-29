Власти Уфы приведут в порядок тротуары по проспекту Октября

Он напомнил, что в прошлом году по такому принципу отремонтировали участок проспекта от Северного проезда до бульвара Саид-Галиева. В текущем году ведётся благоустройство до ул. Шафиева. Полностью этот участок завершат весной и продолжат работу в этом направлении.