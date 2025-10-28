В Атажукинском саду Нальчика состоялась акция «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес», организованная в соответствии с целями и задачами нацпроекта «Экологическое благополучие», прошла 25 октября в Атажукинском саду в Нальчике, сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарии.
Участие в акции приняли представители различных ведомств региона, волонтеры и местные жители. На площади 3 тыс. кв. м они укоренили 300 сеянцев грецкого ореха. Посадочный материал был предоставлен Кабардино-Балкарским лесным питомником.
Всего этой осенью в республике планируют укоренить более 67 тысяч ясеней, кленов и красных дубов. Работы проведут на площади, превышающей 35 га.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.