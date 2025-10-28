Кузбасская молодежь прошла практику в новых модульных медпунктах

Несколько студентов кузбасских медицинских учебных заведений прошли практику в новых фельдшерско-акушерских пунктах (ФАПах), построенных в отдаленных населенных пунктах по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в отделе информационной политики министерства здравоохранения региона.
Например, первокурсница Кемеровского государственного медицинского университета Полина Кузьмина прошла практику в ФАПе в селе Нижнеяшкино. Она помогала фельдшеру осматривать пациентов и заполнять необходимую документацию.
А учащиеся старших курсов Кузбасского медицинского колледжа по специальности «лечебное дело» совершили выезд в ФАП в селе Абышево. Там во время практики они научились измерять артериальное давление, вести беседы с пациентами, в том числе на тему ЗОЖ, проводить процедуру ЭКГ.
Уточним, что такие выезды в ФАПы для молодежи в регионе организовывают по проекту «Добро в село». Такие мероприятия позволяют будущим врачам и медработникам среднего звена получать навыки, необходимые в реальной работе после выпуска из учебного заведения.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.