В Калининградском онкоцентре спустя полтора года заработал МРТ

В мае 2025 года в интервью «Новому Калининграду» и.о. главврача онкоцентра Степан Миракян рассказывал, что после установки оборудование не работало. «Произошла ситуация, от которой никто не застрахован — оборудование просто не работает. Мы это поняли после того, как провели его диагностику. Написали письмо поставщикам, они взяли на себя замену блока», — рассказал он. По его словам, неработающий блок учреждение должно было получить еще в апреле 2025 года. Однако очередной пакет санкций ввел запрет именно на это медицинское оборудование.