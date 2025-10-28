Барнаульский завод оптимизирует производство многопильных станков

Завод «Энерготех», расположенный в Барнауле, подвел промежуточные итоги реализации федпроекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
За три месяца специалисты завода и регионального центра компетенций (РЦК) проанализировали процесс изготовления многопильных станков. Они выявили 40 проблем, которые снижают эффективность предприятия. На основе полученных данных был разработан план оптимизации.
Кроме того, участники рабочей группы освоили инструменты повышения производительности труда. В обучении активно использовались ресурсы ИТ-платформы «производительность.рф».
В ближайшие три месяца на заводе планируют реализовать мероприятия по оптимизации процесса изготовления многопильных станков. Затем полученный успешный опыт внедрения улучшений на предприятии собираются распространить на другие производственные участки.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.