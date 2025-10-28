Аналитики назвали самые востребованные профессии в Башкирии

В Башкирии профессия мойщика стала лидером по динамике спроса, число вакансий выросло на 110% по сравнению с сентябрем прошлого года. Об этом со ссылкой на данные сервиса «Авито Работа» сообщило издание UfaTime.ru.
Из составленного аналитиками рейтинга профессий с наибольшим ростом спроса в Башкирии по итогам сентября 2025-го следует, что соискателям на должность мойщика в среднем предлагают зарплату в размере 56,1 тысячи рублей в месяц. На втором месте в топе расположились электрогазосварщики с ростом вакансий на 102%. Это одна из самых высокооплачиваемых позиций в регионе со средним предложением в 96 тысяч рублей.
Тройку лидеров замыкают механики, где спрос вырос на 102%, а средняя зарплата составляет 76,7 тысячи рублей. Четвертое место заняли водители пассажирского транспорта с ростом вакансий на 97% и самой высокой зарплатой в топ-5 — 100,3 тысячи рублей. Пятерку замыкают банковские работники с ростом количества вакансий на 86% и средней зарплатой 51,4 тысячи рублей.
Для сравнения, в целом по Приволжскому федеральному округу в тройке лидеров по росту спроса оказались банковские работники (+121%), операторы пунктов выдачи заказов (+118%) и механики (+111%).
