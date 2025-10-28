Аналитики назвали самые востребованные профессии в Башкирии

Из составленного аналитиками рейтинга профессий с наибольшим ростом спроса в Башкирии по итогам сентября 2025-го следует, что соискателям на должность мойщика в среднем предлагают зарплату в размере 56,1 тысячи рублей в месяц. На втором месте в топе расположились электрогазосварщики с ростом вакансий на 102%. Это одна из самых высокооплачиваемых позиций в регионе со средним предложением в 96 тысяч рублей.