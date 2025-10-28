В Магадане прошла традиционная ярмарка профессий и учебных мест

Традиционная XXVII ярмарка профессий и учебных мест состоялась 24 октября на базе муниципального центра культуры в Магадане по национальному проекту «Кадры». Об этом сообщили в управлении проектной деятельности регионального правительства.
На торжественном открытии перед зрителями выступил танцевальный коллектив «Карусель». Также участникам мероприятия показали ролик «Ералаш».
«Наше мероприятие служит удобной платформой для открытого общения с молодежью, обеспечивая необходимую поддержку в процессе выбора профессии и последующего трудоустройства. Уверена, что большое количество молодых людей сделают осознанный выбор и примут взвешенное решение связать свою жизнь и карьеру с Колымой, тем самым способствуя дальнейшему росту и развитию региона», — сказала министр труда и социальной политики Магаданской области Наталья Болгова.
Представители учреждений среднего и высшего образования подготовили для участников ярмарки мастер-классы и открытые уроки. На этих мероприятиях наглядно были продемонстрированы перспективы и уровни востребованности разных профессий в Магаданской области. А специалисты кадрового центра «Работа России» оказывали всем желающим консультации и предлагали пройти тестирования. Всего в ярмарке приняли участие около 1,5 тысячи человек.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.