В Магадане прошла традиционная ярмарка профессий и учебных мест

Представители учреждений среднего и высшего образования подготовили для участников ярмарки мастер-классы и открытые уроки. На этих мероприятиях наглядно были продемонстрированы перспективы и уровни востребованности разных профессий в Магаданской области. А специалисты кадрового центра «Работа России» оказывали всем желающим консультации и предлагали пройти тестирования. Всего в ярмарке приняли участие около 1,5 тысячи человек.