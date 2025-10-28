Ричмонд
Оборонительное сооружение времен Великой Отечественной войны нашли под Ростовом

Следователи и поисковики провели раскопки в двух районах Дона.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области следователи-криминалисты и участниками поискового корпуса «Витязь» обнаружили оборонительное сооружение времен Великой Отечественной войны.

Поисковые работы велись на территории Мясниковского и Матвеево-Курганского районов — там, где в 1941—1942 годах проходил оборонительный рубеж и шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, рвавшимися к Ростову-на-Дону.

Перед исследованием территорий участники экспедиции провели серьезную подготовку. Они изучили архивные документы Красной Армии, сопоставили аэрофотосъемку военных лет с современными картами и опросили местных жителей. На местности использовали современное оборудование, глубинные металлодетекторы и георадары.

Совместными усилиями были обнаружены места подрыва советских и немецких боевых машин. Также найден хорошо сохранившийся блиндаж.

Мероприятие прошло в рамках соглашения о сотрудничестве между следственным управлением и поисковым корпусом. Главные цели этой работы — сохранение исторической памяти и установление имен погибших защитников Отечества.

