В поселке Воскресенское Нижегородской области открыли модельную библиотеку

Учреждение находится в двухэтажном здании, расположенном в центральной, исторической части поселка. В шаговой доступности — детская школа искусств и общеобразовательная школа, музей, памятники архитектуры, зона отдыха, в том числе набережная реки Ветлуги. Отметим, что это уже вторая модельная библиотека в этом здании. В прошлом году обновление затронуло детскую библиотеку.