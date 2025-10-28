В поселке Воскресенское Нижегородской области открыли модельную библиотеку

Центральная библиотека имени Героя Советского Союза А. Н. Пайкова в поселке Воскресенское Нижегородской области открылась после комплексной модернизации, выполненной при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в пресс-службе правительства региона.
В учреждение закупили новое оборудование: мебель, технику для фото- и видеосъемки, шлемы виртуальной реальности, а также современную мультимедийную систему для конференц-зала. Книжный фонд пополнили свыше четырех тысяч изданий.
Помимо технического оснащения, в библиотеке было расширено пространство абонемента и читального зала, а центр правовой информации стал доступен для маломобильных людей. Для слабовидящих посетителей оборудовали специальное рабочее место с тактильным дисплеем Брайля и электронным видеоувеличителем.
Учреждение находится в двухэтажном здании, расположенном в центральной, исторической части поселка. В шаговой доступности — детская школа искусств и общеобразовательная школа, музей, памятники архитектуры, зона отдыха, в том числе набережная реки Ветлуги. Отметим, что это уже вторая модельная библиотека в этом здании. В прошлом году обновление затронуло детскую библиотеку.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.