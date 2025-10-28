Слюсарь назвал дискриминацией маркировку столов в одной из школ Азова

«Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку», — написал Слюсарь в Telegram-канале. Он также добавил, что каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение.