Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Слюсарь назвал дискриминацией маркировку столов в одной из школ Азова

Губернатор Ростовской области назвал дискриминацией ситуацию с разделением детей в одной из школ Азова. Ранее там на столах в столовой установили таблички: «СВО» и «Малоимущие».

Источник: РИА "Новости"

«Подобная маркировка не только унижает достоинство детей, но и провоцирует травлю в школьной среде, чего допускать категорически нельзя. Не должно быть никаких разделений детей по социальному, имущественному или любому другому признаку», — написал Слюсарь в Telegram-канале. Он также добавил, что каждый ребенок имеет право на равное и уважительное отношение.

По словам губернатора, директору школы объявлен выговор. Он также поручил разобраться с подрядчиком «на предмет его адекватности».

Номер школы Юрий Слюсарь не назвал. Фотографии с табличками на столах стали распространяться в сети 18 октября. 28 октября на публикации обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше