28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минской области проиндексировали чеки «Жилье». Соответствующее решение Минского облисполкома опубликовано на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.
Решением Минского областного исполнительного комитета от 23 октября 2025 года № 1172 установлен индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» в размере 40,875 (в настоящее время — 37,085).
Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для этого служат данные государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года. -0-