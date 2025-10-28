В Минской области проиндексировали чеки «Жилье»

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Основанием для этого служат данные государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 года. -0-