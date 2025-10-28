Ричмонд
В Иркутской области отремонтировали мост через реку Хингуйку

Сооружение расположено на 28-м километре трассы Нижнеудинск — Боровинок — Чуна.

Движение по отремонтированному мосту через реку Хингуйку открыто в Нижнеудинском районе Иркутской области, сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».

Сооружение расположено на 28-м километре автодороги Нижнеудинск — Боровинок — Чуна, недалеко от поселка Атагай. На мосту протяженностью почти 40 метров специалисты провели комплекс работ: укрепили опоры, заменили балки пролетного строения и полностью обновили мостовое полотно, уложив гидроизоляцию и новый асфальт. Для безопасности движения было установлено современное металлическое ограждение.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.