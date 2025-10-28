МВД отмечает позитивные тенденции в трудовой миграции: поток желающих работать в Беларуси иностранцев растет

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси отмечаются позитивные тенденции в трудовой миграции: поток иностранцев, желающих работать в стране, растет. Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Юрий Назаренко во время мероприятия по теме миграции на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
Он отметил, что миграция превратилась в масштабное явление международной жизни, а Беларусь на протяжении всего периода суверенного существования являлась активным участником миграционного движения. «В силу географического положения Беларусь находится на пути миграционных потоков и сталкивается с проблемой гуманного управления ими», — сказал Юрий Назаренко. По его словам, МВД совместно с другими госорганами разработан и реализуется ряд мер для противодействия незаконной миграции иностранных граждан и усиления миграционного контроля.
По данным МВД, в первом полугодии этого года Беларусь посетили около 500 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства (без учета иностранцев, въехавших из России). Наиболее часто граница пересекалась гражданами России, Литвы, Украины, Латвии и Польши.
За 9 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество иностранцев, приезжающих в Беларусь на работу, увеличилось в полтора раза — с 21 тыс. до 32 тыс. человек. А число белорусских граждан, выезжающих при содействии юрлиц и ИП для трудоустройства за рубеж, сократилось с 3 тыс. до 2 тыс. человек. «С учетом приведенной статистики можно констатировать, что в сфере внешней трудовой миграции наблюдаются позитивные тенденции, проявляющиеся в привлекательности страны для иностранных работников», — обратил внимание Юрий Назаренко.
