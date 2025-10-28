МВД отмечает позитивные тенденции в трудовой миграции: поток желающих работать в Беларуси иностранцев растет

За 9 месяцев 2025 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество иностранцев, приезжающих в Беларусь на работу, увеличилось в полтора раза — с 21 тыс. до 32 тыс. человек. А число белорусских граждан, выезжающих при содействии юрлиц и ИП для трудоустройства за рубеж, сократилось с 3 тыс. до 2 тыс. человек. «С учетом приведенной статистики можно констатировать, что в сфере внешней трудовой миграции наблюдаются позитивные тенденции, проявляющиеся в привлекательности страны для иностранных работников», — обратил внимание Юрий Назаренко.