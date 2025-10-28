Едва не отделались «условкой»: высокопоставленные полицейские избили мужчину и вынудили его продать машину

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор бывшему заместителю начальника полиции МВД Стерлитамаку и экс-заместителю начальника отдела уголовного розыска. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным ведомства, в августе прошлого года в отделении полиции доставили очевидца преступления, который впоследствии пострадал от рук правоохранителей.
— Подсудимые, применив к потерпевшему физическое насилие, ввели его в заблуждение относительно его роли в совершенном преступлении, склонив к мнению о его соучастии, — сообщает пресс-служба республиканских судов.
Затем полицейские предложили потерпевшему за деньги помочь избежать уголовного преследования. Не имея требуемой суммы, мужчина был вынужден продать свой автомобиль знакомому одного из полицейских по заниженной цене. Вырученные 200 тысяч рублей сотрудники разделили между собой поровну.
Первоначально Стерлитамакский городской суд признал подсудимых виновными по статье о мошенничестве и превышении должностных полномочий и назначил им пять лет лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также их лишили звания «подполковник полиции» и на два года запретили занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах.
Затем Верховный суд Башкирии удовлетворил апелляционное представление прокурора, отменил условное осуждение и назначил реальный срок лишения свободы в колонии общего режима. Оба осужденных были взяты под стражу в зале суда.
