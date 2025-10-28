Кочанова: помогать нуждающимся — наша белорусская традиция

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помогать тем, кто нуждается в этом — наша белорусская традиция. Таким мнением поделилась председатель Совета Республики Наталья Кочанова во время открытия нового корпуса Минского городского социального пансионата «Гармония», передает корреспондент БЕЛТА.
«Открытие таких объектов уже стало доброй традицией для Минска. И, конечно, это политика, которая проводится в нашей стране. Президент всегда говорит, что главное — это люди. И те вопросы, с которыми у них возникают сложности, мы должны решать так, чтобы людям было комфортно. Мы понимаем, что социальная политика нашего государства направлена на заботу о тех, кто нуждается в помощи и поддержке. Это ключевое направление для нас, и в этом нет никаких сомнений», — сказала спикер.
Председатель Совета Республики подчеркнула, что помогать тем, кто нуждается в этом — это наша белорусская традиция. «Сегодня мы прекрасно понимаем, что люди старшего возраста, оказавшиеся в сложных жизненных ситуациях, нуждаются в помощи и поддержке и они должны быть обеспечены всем необходимым. Понимая это, государство делает все возможное, чтобы люди могли получить достойную медицинскую помощь и комфортные условия проживания, особенно когда они остаются одни», — поделилась Наталья Кочанова.
Как отметила спикер, в системе социальной защиты работают люди с доброй душой и сердцем, ведь по-другому в таких учреждениях нельзя. «И все мы это ценим, — сказала Наталья Кочанова. — Я хотела бы выразить искреннюю благодарность всем сотрудникам органов социальной защиты. Низкий вам поклон за вашу непростую работу. Чем старше становишься, тем больше понимаешь насколько это важно для наших людей. Спасибо вам за ваш труд, за вашу преданность и заботу».
Председатель Совета Республики передала директору социального пансионата Эльмире Шерметовой подарок — сертификат на приобретение технических средств реабилитации. -0-