Госпогранкомитет: ЕС возводит на границе с Беларусью «железный занавес» вместо решения миграционных проблем

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Руководство сопредельных Беларуси государств Евросоюза вместо поиска путей решения миграционных проблем лишь значительно увеличило расходы на создание «железного занавеса». Об этом заявил заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Роман Подлинев во время мероприятия по теме миграции на III Минской международной конференции по евразийской безопасности, передает корреспондент БЕЛТА.
«С момента начала обострения миграционной ситуации органы погранслужбы неоднократно обращали внимание Евросоюза на необходимость возобновления сотрудничества в целях противодействия незаконной миграции. Вместе с тем упомянутые инициативы оставались без внимания. Беларуси проходилось самостоятельно противостоять указанным вызовам и угрозам. Сопредельные государства ЕС вместо конструктивного диалога шли по пути милитаризации приграничья, конфронтации, игнорирования вопросов приграничного сотрудничества, применяя при этом в ряде случаев бесчеловечные методы решения миграционных проблем», — сказал зампредседателя Госпогранкомитета.
Он констатировал, что по инициативе сопредельных государств ЕС прекращено либо приостановлено действие ряда межгосударственных договоров по приграничным вопросам.
«В последнее время руководство сопредельных государств ЕС вместо поиска путей решения проблем лишь значительно увеличило расходы на создание “железного занавеса”, — заявил Роман Подлинев.
Он также отметил строительство на границе с сопредельной стороны разного рода инженерных сооружений и заграждений. Так, только на охрану и содержание возведенной на границе стены Польша тратит порядка 600 млн евро в год. При этом данная стена не только не решает проблемы сдерживания миграционных потоков, но наносит непоправимый вред экологии, заметил представитель Госпогранкомитета. -0-