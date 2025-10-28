В Петербурге оштрафовали уличную певицу Логинову за дискредитацию ВС России

«Ко мне на заседании во вторник, 14 октября, подошел мой коллега и показал видео, где подростки скачут на улице под песни иноагентов. Он сам от Крыма, обратил внимание, что песню про “Лебединое озеро” играют напротив Казанского собора, он был очень удивлен, что такое возможно. После этого я написал запросы в МВД и СК, а также проинформировал полицейский главк об этом запросе и отправил им это видео», — отметил он.