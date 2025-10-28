Ричмонд
Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады специальности

Минобрнауки хочет закрепить соответствие профиля олимпиады направлению в вузе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Минобрнауки РФ видит необходимость закрепить единое соответствие профиля олимпиады с направлением специальности, на которую планирует поступить абитуриент в рамках бюджетной основы, сообщил замглавы министерства Дмитрий Афанасьев.

«Что, кажется, в любом случае надо сделать — это регулирование соответствия профиля олимпиады к специальности», — сказал замминистра на заседании в Госдуме.

По его словам, есть пример, когда ведущий медицинский университет в рамках своих полномочий и своей автономии выбирал для учета олимпиаду по русскому языку. Данный предмет, по мнению Афанасьева, не должен быть определяющим при поступлении в медвуз.

«Русский язык важен, но, наверное, не является определяющим при предоставлении льгот (в медвузы — ред.). Во всяком случае, одно из предложений, которое кажется разумным, это установить соответствие и ограничить в этой части самостоятельно вузы в выборе олимпиад из перечня для предоставления льгот», — заключил Афанасьев.

Он также предложил подумать над созданием единых правил для вузов при учете результатов школьных олимпиад в ходе приемной кампании.