Медведев: ЕР масштабирует проект памятных знаков в честь бойцов СВО

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Партия «Единая Россия» масштабирует проект по установке памятных знаков в честь погибших участников спецоперации, заявил руководитель партии, зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Как отмечается в Telegram-канале партии, Медведев встретился с волонтерами, которые представили ему проект партийного лагеря «Курский рубеж». Медведев особо подчеркнул, что важно не только увековечивать память людей, которые сражались и сражаются, но и максимально быстро оказывать им помощь.
«Вы занимаетесь очень благородной миссией. Знаете, как часто бывало, к сожалению, даже в истории нашего Отечества — проходят годы, прежде чем появляются такие памятные знаки. На самом деле, желательно делать это практически сразу же после завершения боёв, решения задач, которые стояли перед войсками. Поэтому я всячески, естественно, это не только приветствую, но и считаю, что нужно такого рода деятельность развернуть и здесь, на Курской земле, но вообще по-хорошему, вообще во всех тех местах, где проходили и проходят сражения. Мне кажется, это вполне можно использовать. Давайте мы вместе с “Единой Россией” попробуем этот проект масштабировать так, чтобы подобные знаки появлялись и в других местах», — сказал Медведев.