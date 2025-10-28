Слюсарь назвал ситуацию с табличками в школе Азова дискриминацией

Ранее во вторник в ряде СМИ и соцсетях появились сообщения, что в столовых нескольких школ в городе Азов в Ростовской области на столах стоят таблички, разделяющие детей на категории. В частности, есть таблички «Малоимущие» и «СВО» для детей участников спецоперации. Как сообщил глава региона, виновные в этой ситуации понесут наказание.