Фильмы с непредсказуемой развязкой, которые держат в напряжении до самого финала

Загадка происхождения главной героини так и не получает ответа, вместо этого возникает все больше вопросов. После каннской премьеры зрители вышли с показа в недоумении. Дэвиду Линчу задавали множество вопросов о смысле фильма, но он так на них и не ответил. Зато режиссер отточил свой стиль, когда страшные тайны висят в воздухе даже после смерти персонажей. До сих пор в Сети можно найти множество теорий о том, кем на самом деле была загадочная Рита.