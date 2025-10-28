Цены на говядину выросли в Ростовской области

В Ростовской области стоимость говядины за год увеличилась на 13,54%. Об этом сообщает Центробанк по итогам исследования сентябрьских цен 2025 года.
Говядина в магазинах оказалась дороже «из-за некоторого снижения производства в стране», отмечают эксперты.
Также накопленным итогом за год на 12,98% подорожало мясо птицы. Что касается яиц, то они тоже начали меняться в цене в связи с затратами на корма, ветеринарные препараты, энергоресурсы и упаковку. Однако в целом за год яйца подешевели на 18,35%.
Дешевле стали отдельные фрукты и овощи «борщевого набора». Например, капуста за 12 месяцев снизилась в цене на 26,48%, картофель — на 14,01%, морковь — на 6,07%.
Добавим, в сентябре 2025 года годовая инфляция на Дону после временного снижения увеличилась и составила 8,39%. По информации ЦБ, показатель оказался выше, чем в среднем по стране (7,98%).
