Цены на говядину выросли в Ростовской области

Также накопленным итогом за год на 12,98% подорожало мясо птицы. Что касается яиц, то они тоже начали меняться в цене в связи с затратами на корма, ветеринарные препараты, энергоресурсы и упаковку. Однако в целом за год яйца подешевели на 18,35%.