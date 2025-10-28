Музыкальная магия. Министр культуры рассказал о секрете популярности «Золотого шлягера»

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Секретом популярности международного музыкального фестиваля «Золотой шлягер» во время торжественного открытия в Могилеве поделился с журналистами министр культуры Руслан Чернецкий, передает корреспондент БЕЛТА.
«Как можно не любить наши старые песни — не петь их, не вспоминать? Лично я к ним отношусь с очень теплым и позитивным чувством ностальгии, которое греет душу, — сказал он. — Фестиваль рассказывает о пережитых счастливых событиях, которых было немало и которые хочется вспоминать всю оставшуюся жизнь».
А еще, уверен министр, песни, которые звучат во время «Золотого шлягера»- это неотъемлемая часть жизни старшего поколения. Они любят, помнят и с удовольствием слушают их. «Не представляю, как такого фестиваля может не быть, потому что он 30 лет идет, и все это время у каждого поколения есть хиты, которые мы любили, любим и продолжаем любить, — сказал он. — И так будет с каждым новым поколением. Наши молодые люди повзрослеют, и у них будут свои песни, которые они вот так вот будут вспоминать. Поэтому это великолепный фестиваль, без которого невозможно представить культурное пространство Беларуси».
Руслан Чернецкий назвал музыкальной магией то, что происходит на площадках «Золотого шлягера», ведь проходят десятилетия, а песни остаются такими же популярными. И все потому, что любимые мотивы и слова песен возвращают самые счастливые мгновения жизни. Министр отметил, что у него огромное количество любимых хитов — от «Старой мельницы» Игоря Николаева до песен группы «Руки вверх».
«Золотой шлягер» — уникальный и особенный творческий праздник. С каждым годом становится все больше песен, которые зажигают сердца слушателей. «А это значит, что и через 30, 60, 90 и 100 — “Золотой шлягер” в Могилеве будет жить!» — подчеркнул министр культуры. -0-
Фото Олега Фойницкого.