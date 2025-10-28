Музыкальная магия. Министр культуры рассказал о секрете популярности «Золотого шлягера»

А еще, уверен министр, песни, которые звучат во время «Золотого шлягера»- это неотъемлемая часть жизни старшего поколения. Они любят, помнят и с удовольствием слушают их. «Не представляю, как такого фестиваля может не быть, потому что он 30 лет идет, и все это время у каждого поколения есть хиты, которые мы любили, любим и продолжаем любить, — сказал он. — И так будет с каждым новым поколением. Наши молодые люди повзрослеют, и у них будут свои песни, которые они вот так вот будут вспоминать. Поэтому это великолепный фестиваль, без которого невозможно представить культурное пространство Беларуси».