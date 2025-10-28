В чем логика ударов российской армии по энергообъектам Украины, рассказал Василец

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА украинский общественный деятель Дмитрий Василец пояснил, в чем заключается логика ударов российской армии по энергетическим объектам Украины.
Рассуждая на тему реакции украинцев на последствия ударов российской армии по объектам энергетической инфраструктуры, Дмитрий Василец отметил: «Для многих в Украине, когда они сидят без света, когда видят, как летают ракеты, дроны и так далее, очень сложно объяснить, почему же так происходит. У них уже есть понимание, что русская армия освободительная. И подобные удары вызывают вопрос: а почему? Хотя здесь все невероятно очевидно».
«Три атомные электростанции, которые находятся на правом берегу Днепра, не подвергаются ударам вообще со стороны ВКС РФ. И, естественно, электроэнергии с этих атомных электростанций хватит для того, чтобы покрыть все потребности мирных жителей на оставшихся под контролем режима Зеленского территориях на 120−130%. И даже еще остается на промышленность режима Зеленского некий запас», — сказал украинский общественный деятель.
Очень серьезные проблемы. Что сегодня происходит в Украине?
Дмитрий Василец дополнил: «Электроэнергия, которая добывалась с тепло-, гидроэлектростанций и так далее, — это был избыток, который режим Зеленского продавал в сторону Евросоюза. Потому что там за электроэнергию могут платить гораздо больше, нежели граждане Украины. И получая доход, от этого кормились украинские олигархи, в первую очередь сам режим Зеленского, и, конечно же, это все шло на закупки различных дронов “Камикадзе”, которые летят в сторону России и так далее. Это все шло на то, чтобы минимизировать для западных стран расходы на прокси-войну против России».
По словам украинского общественного деятеля, такие удары обусловлены необходимостью обрушить финансовые возможности режима Зеленского. «Чтобы электроэнергию не могли продавать на территорию Евросоюза, а чтобы электроэнергии хватало только на нужды мирных жителей. Именно поэтому и наносятся такие удары. И мы видим, каким образом распределяет режим Зеленского электроэнергию внутри своей энергосети. И в этом отношении нужно просто четко понимать, как обстоят дела. Потому что перебрасывать электроэнергию на различные области — это с учетом высоковольтных линий электропередачи достаточно несложная задача», — добавил Дмитрий Василец.
Он отметил, что с прифронтовыми регионами дела обстоят немного сложнее. «Наличие электроэнергии в определенных районах, куда уже подходит русская армия, для продвижения очень серьезный минус. Поэтому прифронтовые регионы, когда к ним приближается линия фронта, также с помощью ударов различными дронами и ракетами просто выключают от электричества. И это нормально, — пояснил Дмитрий Василец. — Но если мы говорим про области, которые находятся далеко, то очевидно, что здесь приоритет у русской армии не для того, чтобы мирным жителям осложнить жизнь, а для того, чтобы режим Зеленского перестал зарабатывать на продаже электроэнергии за границу».-0-