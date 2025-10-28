В чем логика ударов российской армии по энергообъектам Украины, рассказал Василец

Он отметил, что с прифронтовыми регионами дела обстоят немного сложнее. «Наличие электроэнергии в определенных районах, куда уже подходит русская армия, для продвижения очень серьезный минус. Поэтому прифронтовые регионы, когда к ним приближается линия фронта, также с помощью ударов различными дронами и ракетами просто выключают от электричества. И это нормально, — пояснил Дмитрий Василец. — Но если мы говорим про области, которые находятся далеко, то очевидно, что здесь приоритет у русской армии не для того, чтобы мирным жителям осложнить жизнь, а для того, чтобы режим Зеленского перестал зарабатывать на продаже электроэнергии за границу».-0-